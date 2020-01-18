إقامة عزاء الراحل إبراهيم فرح الليلة





ويعد إبراهيم فرح من الوجوه المميزة فى الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه فى مجموعة كبيرة من الأعمال منها "الخواجة عبد القادر"، "شيخ عرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزبيق"، وقام بدور الشيخ عبد القادر فى مسلسل "الخواجة عبد القادر" وأبدع فى هذا الدور المحورى فساهم فى نجاح المسلسل، واستطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخرانى فى المشاهد التى جمعتهما معا.

يقام مساء اليوم السبت، عزاء الفنان الراحل إبراهيم فرح، فى دار مناسبات طلعت القواس خلف قصر عابدين، بوسط القاهرة، عقب صلاة المغرب.