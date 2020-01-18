ليلة البرنس.. ماجد المهندس يشعل الرياض بحفل غنائي كبير

أشعل الفنانة ماجد المهندس العاصمة السعودية، مساء أمس الجمعة، بحفل ضخم يحمل اسم ليلة البرنس.





الحفل بمثابة احتفال بمسيرته الفنية وبرعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.





من ناحية أخرى انتهى ماجد المهندس من تسجيل ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "شهد الحروف" يشمل 10 أغانى متنوعة، وسوف تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة.



