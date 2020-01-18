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ليلة البرنس.. ماجد المهندس يشعل الرياض بحفل غنائي كبير

السبت 18/يناير/2020 - 09:56 ص
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ماجد المهندس
ماجد المهندس
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أشعل الفنانة ماجد المهندس العاصمة السعودية، مساء أمس الجمعة، بحفل ضخم يحمل اسم ليلة البرنس. 

الحفل بمثابة احتفال بمسيرته الفنية وبرعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

من ناحية أخرى انتهى ماجد المهندس من تسجيل ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "شهد الحروف" يشمل 10 أغانى متنوعة، وسوف تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة.

وصرح ماجد المهندس قبل ساعات من حفله بوسائل الإعلام السعودية أن المملكة تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا في شتى مجالات الحياة، مشيرا إلى ان "موسم الرياض" نجح في تحويل السعودية الى الوجهة الفنية الأولى في الشرق الأوسط خلال فترة قياسية.
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الكلمات المفتاحية

ماجد المهندس ليلة البرنس حفل غنائي السعودية الرياض

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