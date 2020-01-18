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اشلي يونج ينضم رسميا لإنتر ميلان الإيطالي

السبت 18/يناير/2020 - 09:52 ص
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اشلي يونج
اشلي يونج
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أعلنت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، أمس الجمعة، التعاقد مع الإنجليزي اشلي يونج للانضمام إلى صفوف الفريق في موسم الانتقالات الشتوية قادمًا من مانشستر يونايتد.

وقال إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب الانجليزي اشلي يونج انضم إلى الفريق بعقد حتى نهاية الموسم الجاري في يونيو 2020، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ولعب اشلي يونج الذي سيكمل عامه الـ35 في يوليو المقبل بداية من 2011 في صفوف مانشستر يونايتد، بعدما تعاقد معه قادمًا من أستون فيلا.

وشارك اشلي يونج مع المنتخب الانجليزي في 39 مباراة دولية واستطاع أن يسجل 7 أهداف.
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