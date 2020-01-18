Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم ريال مدريد على موعد مع رقم قياسي جديد في مباراة إشبيلية

السبت 18/يناير/2020 - 09:41 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو، مساء اليوم السبت 18/1، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

ومن المنتظر أن يحقق رافائيل فاران، رقم قياسي مميز له في حال مشاركته كأساسي في مباراة الليلة أمام الفريق الأندلسي.

حيث سيصل فاران إلى المباراة رقم 300 له بقيمص ريال مدريد، ومن المتوقع حدوث ذلك اليوم في ظل إصابة القائد سيرخيو راموس.

وانتقل فاران إلى ريال مدريد قادماً من نيس الفرنسي في عام 2011.

وشارك الدولي الفرنسي مع ريال مدريد في 188 مباراة في الدوري الإسباني، نجح في تحقيق الفوز في 126، وتعادل في 33، وخسر في 29، وسجل 7 أهداف.

ترتيب ريال مدريد في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

في الدوري فاران ريال مدريد اليوم ريال مدريد الدوري الاسباني اشبيلية

أخبار تهمك

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 8 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 3 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 4 ساعات

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ أقل من ساعتين

ضربة جديدة لميركاتو مانشستر يونايتد الشتوي

منذ 41 دقيقة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - إشبيلية 3 × 0 ريال مدريد

راموس على أعتاب رقم تاريخي مع ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

06:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status