نجم ريال مدريد على موعد مع رقم قياسي جديد في مباراة إشبيلية

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو، مساء اليوم السبت 18/1، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.





ومن المنتظر أن يحقق رافائيل فاران، رقم قياسي مميز له في حال مشاركته كأساسي في مباراة الليلة أمام الفريق الأندلسي.





حيث سيصل فاران إلى المباراة رقم 300 له بقيمص ريال مدريد، ومن المتوقع حدوث ذلك اليوم في ظل إصابة القائد سيرخيو راموس.





وانتقل فاران إلى ريال مدريد قادماً من نيس الفرنسي في عام 2011.





وشارك الدولي الفرنسي مع ريال مدريد في 188 مباراة في الدوري الإسباني، نجح في تحقيق الفوز في 126، وتعادل في 33، وخسر في 29، وسجل 7 أهداف.





ترتيب ريال مدريد في جدول الدوري الإسباني الممتاز





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.



