أنباء عن خطوبة منة عرفة واليوتيوبر علي غزلان.. وبدرية طلبة تحسم الجدل!

ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء حول خطوبة الفنانة الشابة منة عرفة لليوتيوبر الشهير علي غزلان، وذلك عقب ظهورهما سويًا في أكثر من مناسبة.





ونشر اليوتيوبر علي غزلان صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بالفنانة منة عرفة، كانت كفيلة في تأكيد الشكوك حول ما تردد بشأن علاقتهما، إذ علّق عليها كاتبًا: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق".





وفي ظل تزايد التساؤلات حول ما تردد بشأن خطوبة منة عرفة وعلي غزلان، حسمت الفنانة بدرية طلبة الجدل مهنئة إياهم على الارتباط، مُعلقة: "مبروووووك"، وانهالت عليهم تهنئات الجمهور في التعليقات



