عاجل.. وفاة والدة المغنية سيلين ديون عن عمر 92 عامًا



توفيت تيريز تانڠواي ديون، والدة المغنية الكندية سيلين ديون، عن عمر ٩٢ سنة.



تيريز هي أم ١٤ ولدًا، وكان معظم الذين أحبوها يدعونها "ماما ديون".



كتبت وزيرة الثقافة ناتالي روي على حسابها على تويتر: "لقد علمت بحزن بوفاة تيريز تانغوي ديون "ماما ديون" عن عمر يبلغ 92 عامًا، أقدم أخلص تعازيّ إلى العائلة".



تحدثت سيلين عن موتها على إنستجرام، وكتبت: "ماما، نحن نحبك كثيرًا، نحن نكرس برنامج الليلة لك وسأغني لك من كل قلبي".



تيريز كانت تصارع قضايا الصحة الخطيرة. ويأتي موتها بعد يومين من الذكرى السنوية الرابعة لزوج سيلين، "رينيه انجيل". وكان يوم الخميس أيضًا الذكرى الرابعة لوفاة أخيها دانيال. سيلين تقوم حاليًا بجولة حول "الشجاعة العالمية" ومن المقرر أن تؤدي في ميامي يومي الجمعة والسبت. وكانت تيريز أيضًا ناشطة جدًا في مهنة ابنتها وكتبت أغنية "Ce n'était qu'un rêve"، التي كانت أول أغنية لسيلين سنة ١٩٨١.



كما غرد رئيس الوزراء فرانسوا ليجولت على تويتر عن تعازيه للأسرة. وكتب: "امرأة رائعة، سخية جدًا، ومحبة جدًا، كرّست حياتها كلها لمصلحة عائلتها، عائلتنا الكبيرة في كويبيك تحزن على وفاتها".

