تعرض 9 مناطق بالمملكة لسحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة

تشهد 9 مناطق بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، لسحب رعدية ورياح سطحية نشطة؛ تؤدّي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة، للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأكدت هيئة الأرصاد، عبر حسابها على موقع تويتر، تعرض منطقة الرياض "الأفلاج- الخرج- الدوادمي- الرين- العاصمة الرياض- القويعية- المجمعة- المزاحمية- ثادق- حوطة بني تميم- شقراء- عفيف- وادي الدواسر" إلى رياح نشطة تؤدّي إلى إثارة الأتربة؛ بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وقالت هيئة الأرصاد، إن منطقة جازان "أبوعريش- الحرث- الدائر- الدرب- الريث- الطوال- العيدابي- جازان- صامطة- صبيا- هروب"، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة بدءًا من الساعة: 11 صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

كما تشهد منطقة عسير "أبها- أحد رفيدة- الحرجة- المجاردة- النماص- بارق- بلقرن- خميس مشيط- رجال ألمع- ظهران الجنوب- محايل"، سحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في رياح سطحية مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وبحسب صحيفة عاجل، تتعرض منطقة مكة المكرمة "أضم- العرضيات- ميسان"، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة، تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.

بينما تتعرض منطقة الباحة "الباحة- الحجرة- المندق- بلجرشي- بني حسن- فرعة غامد الزناد"، لهطول أمطار رعدية مصحوب برياح سطحية تؤدّي إلى تدنّ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

وتتعرض منطقة المدينة المنورة "الحناكية- العلا- المدينة المنورة- المهد- خيبر- وادي الفرع"، لهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، تؤدّي إلى تدنّ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساءً.

أمّا منطقة الحدود الشمالية "العويقيلة- رفحاء- طريف– عرعر"، فتشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساءً.

كما تتعرض منطقة الجوف "القريات- دومة الجندل- سكاكا– طبرجل"، لهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة المؤدية لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساءً.

بينما تشهد منطقة القصيم "البكيرية- الرس- الشماسية- المذنب- النبهانية- بريدة- رياض الخبراء- عقلة الصقور- عنيزة- عيون الجواء"، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة مؤدّية لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساءً.