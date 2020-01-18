Advertisements
Advertisements
Advertisements

متظاهرون فرنسيون يجبرون ماكرون على مغادرة عرض مسرحي

السبت 18/يناير/2020 - 08:22 ص
Advertisements
ماكرون
ماكرون
وكالات
Advertisements

حاولت مجموعة من المحتجين الفرنسيين، اليوم السبت، اقتحام مسرح بوفيه دو نور في شمال باريس، ما أجبر الرئيس إيمانويل ماكرون لمغادرته تحت حماية الشرطة، حسبما نقلت صحيفة "لو فيغارو"عن شهود عيان.

 

ونقلًا عن الصحيفة الفرنسية، نشر أحد مستخدمي الإنترنت الذي نشر شريط فيديو خاصا به على "تويتر" وهو يقول: "أنا خلف رئيس الجمهورية بثلاثة صفوف. المتظاهرون في كل مكان وفي مكان ما قريب" وزعم أن ماكرون يظهر في لقطاته.

 

وتجمع حوالي 100-200 شخص من المحتجين أمام المسرح، الذي يقع في الحي العاشر من العاصمة الفرنسية، ووصلت مجموعة كبيرة من قوات الشرطة الخاصة CRS بسرعة.

 

وهتف المتظاهرون، "بالاحتجاج ضده حتى بلوغهم سن التقاعد" اقتحام المسرح، لكن الشرطة فرقتهم ودفعتهم بعيدا عن المبنى. وبعد ذلك فتحت الشرطة ممرا لرحيل الرئيس وحمته.

 

وكما نشر أحد مستخدمي "تويتر" مقطع فيديو يزعم أنه يصور سيارة الرئيس الفرنسي رباعية الدفع، وهي تنقله بعيدا بعد اضطراره لمغادرة المسرح. وقال: "كان الوضع متوترا جدا، لكن الأمور لم تصل حد التصادم".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

متظاهرون فرنسيون فرنسا عرض مسرحى الرئيس ماكرون

أخبار تهمك

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 13 ساعة

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ ساعتين و 36 دقيقة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 14 ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

إصابة طاقم تصوير "أر تي" خلال تغطية الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين

اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجي "السترات الصفراء" وسط باريس (صور)

مواجهات "السترات الصفراء" بباريس تتصاعد.. إصابة 10 بينهم 3 من الشرطة (صور)

محتجو "السترات الصفراء" يستهدفون الصحفيين في مواجهات باريس

مفاجأة صادمة بشأن فيديو الشرطية الفرنسية التي أهانت العرب! (فيديو)

ماكرون يرفض حضور "منتدى دافوس" اقتداءً بترامب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

06:21 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status