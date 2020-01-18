عين .. فالفيردي نجم جديد يسطع في سماء الملكي

كان فالفيردي من أبرز أسباب فوز ريال مدريد باللقب على الرغم من حصوله على طاقة حمراء في الشوط الإضافي الثاني، حيث تعرض النجم الأوروجواياني للطرد بعدما لم يجد حلا لانطلاقة ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد نحو المرمى سوى عرقلته من الخلف في الدقيقة 115 منقذا الريال من هدف محتمل. واختارت عين الفجر الرياضي فالفيردي نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي .

كان فالفيردي من أبرز أسباب فوز ريال مدريد باللقب على الرغم من حصوله على طاقة حمراء في الشوط الإضافي الثاني، حيث تعرض النجم الأوروجواياني للطرد بعدما لم يجد حلا لانطلاقة ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد نحو المرمى سوى عرقلته من الخلف في الدقيقة 115 منقذا الريال من هدف محتمل. واختارت عين الفجر الرياضي فالفيردي نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي .