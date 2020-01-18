غادة عبد الرازق تبدء تصوير فيلمها الجديد "حفلة ٩" (صور)

كواليس فيلمها الجديد "حفلة ٩"، حيث أشارت إلى بدء تصوير الفيلم.



وظهرت غادة في الصور ببعض اللوكات المختلفة، اعتمدت خلالها قصة شعر كيرلي ومكياجًا مميزًا، فيما ظهرت في أخرى بتسريحة شعر كلاسيكية ومكياج صارخًا.



فيلم "حفلة ٩" من بطولة غادة عبدالرازق وطارق لطفي وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي أكشن، ومن المقرر عرضه خلال الصيف المقبل. ويعيد الفيلم طارق، إلى التعاون السينمائي مجددًا مع غادة، التي شارك معها عام 2009 في فيلم "أزمة شرف".



خوضها السباق الرمضاني بـ"سلطانة المعز"

استقرت الفنانة غادة عبد الرازق على المسلسل الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2020، وهو مسلسل "سلطانة المعز" وينتمي للدراما الشعبية ويشارك في بطولته شريف منير، نسرين امام ومحمود البزاوي، من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مشاركتها فى الماراثون الرمضاني بمسلسل "حدوتة مرة" ، المسلسل من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسمين أحمد، بطولة: غادة عبدالرازق، مجدي كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، عايدة رياض، محمد شاهين، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.









شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، من خلال خاصية الأستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من