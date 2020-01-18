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ليفربول ضد مان يونايتد.. سولشير يثير الجدل حول قائمة فريقه قبل قمة الأحد بالبريميرليج

السبت 18/يناير/2020 - 05:51 ص
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سولشاير
سولشاير
علي ماهر حلمي
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آثار النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الجدل في تصريحاته مع قناة النادي الرسمي قبل مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


تعرف علي تصريحات سولشير قبل مواجهة ليفربول ضد مان يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز :

قال المدرب النرويجي:"لا يمكنني تأكيد أو نفي غياب ماركوس راشفورد عن المباراة أمام ليفربول في الوقت الحالي كما كان الحال بالنسبة لهاري ماجواير قبل بضعة أسابيع، نحتاج لمنحه كامل الوقت قبل التأكد من جاهزيته للعب لقد حصل على راحة بالأمس، واليوم سيقوم بإجراء بعض الفحوصات لبيان حالته لم أره اليوم. أتوقع أنه في أغلب الظن لن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة، ولكن سنرى كيف ستسير الأمور. لا تزال تتبقى 24 ساعة على المباراة، ويمكن أن يتغير الوضع".


وأضاف مدرب مانشستر يونايتد:" في الوقت نفسه، سيغيب عن صفوف يونايتد أيضًا لاعبان كانا قد شاركا في مباراة الدور الأول، وهما ماركوس روخو وسكوت مكتوميناي، واللذين لا يزالان في مرحلة التعافي من الإصابة أيضًا، يستمر غياب بول بوجبا الذي كان قد خضع لعملية جراحية في كاحل القدم مطلع الشهر الجاري، بينما بات أكسيل توانزيبي قريبًا من العودة إلى الملاعب بعد غياب طويل في ذات السياق، لا تزال الشكوك تحوم حول لحاق لوك شاو بمباراة الأحد، حيث كان قد تعرض للإصابة خلال العمليات الإحمائية لمباراة يونايتد الأخيرة في الدوري ضد نورويتش وغاب عن مواجهة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي".


واختتم المدرب تصريحاته قائلا:" وإيريك بايلي، والذي لم يشارك في أية مباراة مع الفريق الأول هذا الموسم حتى الآن، فشارك في مباراة ودية يوم الثلاثاء الماضي على طريق التعافي من إصابته القوية التي أبعدته عن الملاعب منذ الصيف الماضي".


تعرف موعد مباراة ليفربول ضد مان يونايتد:

من المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
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