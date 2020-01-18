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جميلة عوض: "بنات ثانوي" لا يحرض على الفسق

السبت 18/يناير/2020 - 05:28 ص
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بوابة الفجر
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استنكرت الفنانة جميلة عوض، الاتهامات التي وجهها البعض لفيلم" بنات ثانوي" الذي تشارك في بطولته ، مؤكدة أنه بالطبع لا يوجد بالفيلم أي شيء يدعو للفسق أو الخروج عن التقاليد.

وأضحت في تصريحات صححفية أنه يجب مشاهدة الفيلم ولا يتم الحكم عليه بمجرد رؤية إعلان تشويقي مختصر، فبالتأكيد الإعلان به حشد من التشويق لجذب المشاهدين، والدليل أن الفيلم جيد ومناسب أن الرقابة صرحت بمشاهدته لسن 12 سنة.

وأكدت أنه لا صحة لفكرة أن الفيلم لا يقدم رسالة، بالعكس فقصة الفيلم مختلفة، وليست مباشرة كما يظن البعض، وقد قدمنا مشكلة اجتماعية، وعالجنا أضرارها ببساطة.



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الكلمات المفتاحية

فنانة فسق جميلة عوض بنات ثانوي

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