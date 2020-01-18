ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ضربة بداية الجولة 23

وفي الخامسة مساء تتطلق 6 مباريات بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس وأرسنال مع شيفيلد يونايتد وبرايتون مع أستون فيلا ووست هام ضد إيفرتون ونورويتش مع بورنموث وساوثهامبتون ضد وولفرهامبتون.

وفي السابعة والنصف، تختتم مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة والعشرين، بمباراة تشيلسي ضد نيوكاسل.





وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد بمباراتى بيرنلي ضد ليستر سيتي ومباراة القمة بين ليفربول والمحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد.