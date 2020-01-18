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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ضربة بداية الجولة 23
السبت 18/يناير/2020 - 05:10 ص
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محمد الدمتناوي
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تنطلق منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، بمباراة واتفورد أمام توتنهام، في الثانية والنصف ظهراً.
وفي الخامسة مساء تتطلق 6 مباريات بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس وأرسنال مع شيفيلد يونايتد وبرايتون مع أستون فيلا ووست هام ضد إيفرتون ونورويتش مع بورنموث وساوثهامبتون ضد وولفرهامبتون.
وفي السابعة والنصف، تختتم مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة والعشرين، بمباراة تشيلسي ضد نيوكاسل.
وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد بمباراتى بيرنلي ضد ليستر سيتي ومباراة القمة بين ليفربول والمحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد.
ليفربول يحافظ على صدارة البريميرليج حيث حافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق كبير عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقية.
بينما خطف مانشستر سيتي وصافة جدول الدوري الإنجليزي من ليستر سيتي، بعد تغلبه على أستون فيلا بستة أهداف مقابل هدف.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة 23 كالتالي:
1 ليفربول، 61 نقطة.
2 مانشستر سيتي، 47 نقطة.
3 ليستر سيتي، 45 نقطة.
4 تشيلسي، 39 نقطة.
5 مانشستر يونايتد، 34 نقطة.
6 شيفيلد يونايتد، 32 نقطة.
7 وولفرهامبتون، 31 نقطة.
8 توتنهام، 30 نقطة.
9 كريستال بالاس، 29 نقطة.
10 آرسنال، 28 نقطة.
11 إيفرتون، 28 نقطة.
12 ساوثهامبتون، 28 نقطة.
13 نيوكاسل يونايتد، 26 نقطة.
14 برايتون، 24 نقطة.
15 بيرنلي، 24 نقطة.
16 وست هام يونايتد، 22 نقطة.
17 واتفورد، 22 نقطة.
18 أستون فيلا، 21 نقطة.
19 بورنموث، 20 نقطة.
20 نورويتش سيتي، 14 نقطة
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