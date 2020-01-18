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تردد قناة "ATV" الناقلة للحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان"

السبت 18/يناير/2020 - 04:43 ص
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بوابة الفجر
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تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل"، الأربعاء من كل أسبوع.

المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي.

"أبطال المسلسل"
بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل"
تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. 

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان
ويتم عرض الملسسل على قناة  ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية.


تردد قناة "ATV" الناقلة للحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان"
تردد قناة "ATV" الناقلة للحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان"
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الكلمات المفتاحية

منوعات قيامة عثمان دراما الفجر الفني

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