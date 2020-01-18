تاريخ مواجهات ريال مدريد وإشبيلية..تفوق مدريدي كاسح









يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو، مساء اليوم السبت 18/1، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.





يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل مواصلة مطاردة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني.





بينما يحاول إشبيلية للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سانتياجو برنابيو، من أجل مواصلة مشوارة في المربع الذهبي لليجا.





موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني



تقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية، يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني



تذاع مباراة ريال مدريد وإشبيلية، عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





ريال مدريد يتفوق على إشبيلية



تقابل الفريقان كثيراً في الدوري الإسباني بواقع 151 مباراة، نجح المرينجي في الفوز 80 مرة، وخسر من الفريق الأندلسي 45 مرة، وتعادل الفريقان في 25 مباراة.





وتلقت شباك إشبيلية 325 هدفاً من ريال مدريد، بينما تلقى الأخير 209 هدفاً.





رونالدو الهداف التاريخي لمباريات الفريقين



ويعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي في مباريات الفريقين برصيد 25 هدفاً.