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العرض الجزائري "جي بي إس" يفوز بجائزة مهرجان المسرح العربي

السبت 18/يناير/2020 - 03:34 ص
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بوابة الفجر
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فاز العرض الجزائري (جي بي إس) لفرقة المسرح الوطني بجائزة أفضل عمل مسرحي في مهرجان المسرح العربي الذي أُسدل الستار على دورته الثانية عشرة مساء الخميس في العاصمة الأردنية عمان.

العرض من تصميم وإخراج محمد شرشال ويمزج بين تقنيات المسرح والسينما والإيماءات والحركة لطرح فكرة ضياع الإنسان المعاصر وحيرته وصراعه الدائم بين المبادئ والأفكار والمواقف.

تفوق (جي بي إس) على ثمانية عروض أخرى تنافست معه على الجائزة من الأردن والإمارات والكويت والمغرب وتونس.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج المصري خالد جلال وعضوية الممثلة العراقية شذى سالم والباحث السوداني عادل الحربي والمخرجة اللبنانية لينا خوري والمخرج الفلسطيني إيهاب زاهده.

ومع ختام الدورة الثانية عشرة أعلن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله إقامة الدورة القادمة من المهرجان في المغرب.

وتنظم الهيئة، التي تتخذ من الشارقة مقرا، المهرجان في بلد عربي مختلف كل عام بهدف تعزيز فن المسرح والارتقاء به.


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