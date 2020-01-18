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التشكيلة المتوقعة لمباراة أستون فيلا ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

السبت 18/يناير/2020 - 03:27 ص
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أستون فيلا
أستون فيلا
أحمد عصام
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يواجه فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه نظيره فريق برايتون اليوم الأحد 18 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسوف تقام المباراة بين فريق برايتون وفريق استون فيلا في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


وتعرض فريق أستون فيلا لهزيمة قاسية من فريق مانشستر سيتي بالجولة الماضية على ملعب الفيلا بارك بنتيحة ستة أهداف مقابل هدف وحيد، وهذا ما جعل الفريق يبرم بعض الصفقات في الأيام الماضية، حيث تعاقد الفيلا مع بيبي رينا حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي بعد إصابة هيتون حارس الفريق الأساسي خلال المباراة قبل الماضية ضد فريق بيرنلي.


بينما خسر فريق برايتون من فريق إيفرتون بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ولكن قدم الفريق مستوى جيد خلال المباراة على مستوى الشوطين.


التشكيلة المتوقعة لمباراة أستون فيلا وبرايتون :-

واستقر دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق برايتون، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-


بيبي رينا - كونسا - هاوس - مينجز - جيلبرت - تارجيت - ناكمبا - دوجلاس لويز - غريليتش - محمود حسن تريزيجيه - انور الغازي.


بينما يدخل فريق برايتون المباراة معتمدا على بعض نجومه في الفريق لتحقيق الفوز على فريق استون فيلا، وذلك خاصة أن اللقاء يقام على ملعبه ووسط جماهيره، ويعد موباي نجم هجوم الفريق سيقود التشكيلة الأساسية مع تروسارد اللاعب المميز في خط الوسط، ودانك لاعب خط الدفاع، وخبرات اللاعب الاسترالي المخضرم مووي، والحارس الذي يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم ريان.


ترتيب أستون فيلا وبرايتون في البريميرليج :-

ويحتل فريق برايتون في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.
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