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كيف سيكون تشكيل الأهلي الجديد مع "أليو بادجي"؟

السبت 18/يناير/2020 - 01:56 ص
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بادجي
بادجي
محمد الصو
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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي رابيد فينا النمساوي، لمدة أربع مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وأتم الأهلي اتفاقه مع اللاعب، حيث من المقرر أن تبلغ قيمة الصفقة 2 مليون يورو سيتم تقسيطها لناديه، فيما تم الاتفاق مع اللاعب الحصول على مبلغ 700 ألف يورو بالموسم وتزيد بكل موسم 50 ألف يورو.


ويتساءل جمهور القلعة الحمراء، عن الخطة التي من الوارد أن يلعب بها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عقب انضمام بادجي بصفة رسمية.


ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.


ويرصد "الفجر الرياضي" تشكيل الأهلي المتوقع عقب انضمام بادجي من خلال التقرير الآتي:-

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا.

خط الهجوم: أليو بادجي.
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