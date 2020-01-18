كيف سيكون تشكيل الأهلي الجديد مع "أليو بادجي"؟





أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي رابيد فينا النمساوي، لمدة أربع مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وأتم الأهلي اتفاقه مع اللاعب، حيث م ن المقرر أن تبلغ قيمة الصفقة 2 مليون يورو سيتم تقسيطها لناديه، فيما تم الاتفاق مع اللاعب الحصول على مبلغ 700 ألف يورو بالموسم وتزيد بكل موسم 50 ألف يورو.





ويتساءل جمهور القلعة الحمراء، عن الخطة التي من الوارد أن يلعب بها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عقب انضمام بادجي بصفة رسمية.





ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.