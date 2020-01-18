الدفع بـ 8 سيارات للسيطرة على حريق داخل مبنى محكمة الجيزة

سيطر رجال الحماية المدنية، على حريق داخل مبني مجمع محاكم شمال الجيزة، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء، للسيطرة على ألسنة اللهب.



واندلع حريق، قبل قليل، في مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة، بمنطقة الكيت كات بإمبابة في محافظة الجيزة.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محكمة فى إمبابة، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، لمنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.