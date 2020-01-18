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اليوم.. طلاب الصف الثاني الثانوي يخوضون امتحاني "التاريخ والفيزياء"

السبت 18/يناير/2020 - 06:22 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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يخوض طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم السبت الموافق 18 يناير امتحانات الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية حيث يتم عقد الامتحان على التابلت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر ظهرًا.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قال إن الوزارة رصدت عدد محدود من الحالات حيث الغش الإلكتروني عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير هاتف محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات، موضحا: "للأسف فإن الغش المباشر أو الإلكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر سنوات ولم يشكو أحدًا من قبل! "

وأضاف "شوقي" في تصريح له عبر صفحته الشخصية: "لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يتحمل الطالب "الغشاش" مسؤولية إختياره حيث يفقد نفسه، والفرصة للتعود على النظام الجديد ولن يجد فرصة للغش في امتحان الصف الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ ولا يلومن إلا نفسه.

وتابع: "لمن يصرخ "بعدم تكافؤ الفرص وحق أولادنا" أقول لا يوجد منطق في هذا من الأساس لأننا في سنة نقل ولأنه لا يوجد أي حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم أما الحقوق الضائعة فعلًا أو الفرص الضائعة فهي لهؤلاء الغشاشين أنفسهم وليس لمن اجتهد".
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