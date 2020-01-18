Advertisements
Advertisements
Advertisements

طلب مؤثر وتصريحات صادمة لمصابة بحادث "أطباء المنيا"

السبت 18/يناير/2020 - 12:40 ص
Advertisements
فاطمة منصور
فاطمة منصور
هدى عبدالرازق
Advertisements

كشفت فاطمة منصور، إحدى الطبيبات المصابات في حادث "ميكروباص طبيبات المنيا"، عن تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أنه تم إبلاغهم بموعد التدريب قبلها بيوم واحد، ولم يكن هناك وقت كافٍ لحجز تذاكر القطار، وعندما اعترضوا تم تهديدهم بأنه سيتم نقلهم من الإدارة الصحية، فقرروا أن يستقلوا "ميكروباص".

وقالت، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنها حاولت عدم الذهاب بسبب صغر سن طفلتها، وعدم قدرتها على اصطحابها معها، ولكن لم تتمكن، وكانت ستصطحب ابنتها معها، ولكنها تركتها في اللحظة الأخيرة مع والدتها.


وأضافت أنها لا تتذكر تفاصيل الحادث، معقبة: "أنا مش قادرة افتكر حاجة، بس فضلنا على الأسفلت ساعة ونصف لحد ما حد جالنا"، مطالبة برد حقوق الطبيبات اللاتي توفين، معلقة: "عايزين اللي اتسبب في اللي حصل يتعاقب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

طبيبات المنيا حادث طبيبات المنيا حادث المنيا أطباء المنيا

أخبار تهمك

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 8 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 15 ساعة

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة جديدة لميركاتو مانشستر يونايتد الشتوي

منذ 38 دقيقة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 4 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

06:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status