طلب مؤثر وتصريحات صادمة لمصابة بحادث "أطباء المنيا"

كشفت فاطمة منصور، إحدى الطبيبات المصابات في حادث "ميكروباص طبيبات المنيا"، عن تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أنه تم إبلاغهم بموعد التدريب قبلها بيوم واحد، ولم يكن هناك وقت كافٍ لحجز تذاكر القطار، وعندما اعترضوا تم تهديدهم بأنه سيتم نقلهم من الإدارة الصحية، فقرروا أن يستقلوا "ميكروباص".





وقالت، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنها حاولت عدم الذهاب بسبب صغر سن طفلتها، وعدم قدرتها على اصطحابها معها، ولكن لم تتمكن، وكانت ستصطحب ابنتها معها، ولكنها تركتها في اللحظة الأخيرة مع والدتها.



وأضافت أنها لا تتذكر تفاصيل الحادث، معقبة: "أنا مش قادرة افتكر حاجة، بس فضلنا على الأسفلت ساعة ونصف لحد ما حد جالنا"، مطالبة برد حقوق الطبيبات اللاتي توفين، معلقة: "عايزين اللي اتسبب في اللي حصل يتعاقب".