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أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

السبت 18/يناير/2020 - 12:38 ص
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طقس سيء
طقس سيء
أمنية فوزي
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة، وقد تمتد إلى شمال الصعيد.

وجاء ذلك في بيان نشرته يكشف عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

ونوهت بأن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
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