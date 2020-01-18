أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم





وجاء ذلك في بيان نشرته يكشف عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت.



وأوضحت الهيئة، أن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.



ونوهت بأن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة، وقد تمتد إلى شمال الصعيد.