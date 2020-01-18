مياه الأمطار تمنع سيارة مطافي من السيطرة على حريق بالغربية

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بتعطل سيارة المطافي أثناء توجهها لإخماد حريق شب بأحد المنازل بعزبة العابد التابعة لمركز قطور واستغرق محاولات انتشالها من الغرز في الطين عدة ساعات حيث تم الاستعانة بـ٣ لوادر لإخراجها من الغرز في مدخل العزبة الوحيد، ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات المنزل بالكامل بعد فشل محاولات الأهالي لإخمادها.



من جانبهم استغاث أهالي العزبة بالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لإعادة رصف وتمهيد طريق العزبة لأنه مع كل موجة أمطار تتوقف الحياة في القرية بسبب غرز السيارات في الطريق ما يجعل عملية إنقاذهم من أي كارثة قد تحدث صعب جدًا.

تسببت مياه الأمطار في تعطل سيارة مطافي أثناء توجهها لإخماد حريق شب في منزل بإحدى قري مركز قطور بمحافظة الغربية، حيث غرزت في الطين، ما تسبب في منح الفرصة للنيران لتلتهم محتويات المنزل بالكامل.