الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في إيطاليا من إرهاب محتمل

حثت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها في إيطاليا على ضرورة توخي الحذر والحيطة من هجمات إرهابية محتملة، نقلا عن قناة "روسيا اليوم".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في إيطاليا.





وحذرت السلطات الأمريكية من أن "الإرهابيين يمكن أن يهاجموا بدون أي تحذير أو يستهدفون المواقع السياحية،

ومحطات النقل، والأسواق والمجمعات التجارية، والمنشآت الحكومية، والفنادق والنوادي، والمطاعم ودور

العبادة، والحدائق وأماكن الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى"، فضلا عن "المؤسسات التعليمية، والمطارات

وغيرها من الأماكن العامة".





ويذكر أن أعرب رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي في بيان رسمي، عن قلقه الشديد إزاء التصعيد المستمر في ليبيا، والمخاطر التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وتتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والغرب، حيث أرسلت الولايات المتحدة في 5 مايو مجموعة هجومية تضم حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط، فيما أعلنت إيران في 8 مايو، أنها ستخفف بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي.



