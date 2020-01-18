"التعليم" تحقق في منع 6 طلاب من الامتحان بالقليوبية



وبدأت الإدارة التعليمية في شبين القناطر بالتحقيق في الواقعة، وتوجهت لجنة تحقيق إلى المدرسة وسألت الطلاب والمدرسين والمديرة عن الواقعة وتفاصيلها، وأثبت الطلاب حقهم من خلال مراجعة كاميرات المدرسة وكشف حقيقة الأمر.



من جانبه، قال أحد أولياء الأمور، إنه طلب من وكيل وزارة التعليم في القليوبية ضمان نزاهة التحقيق وحياديته وإرجاع حق الطلاب، مؤكدا أنه سيلجأ إلى الوزارة والنيابة العامة إذا اقتضت الظروف ذلك ولن يفرط في حق ابنه وزملائه أيضا.



وأشارت الدكتورة وفاء طنطاوي، مديرة إدارة شبين القناطر، إلى أن التحقيق يتم بحيادية تامة ومصلحة الطلاب هي الهدف الأول، لافتة إلى أنه يتم الاستماع إلى الشهود من المدرسين والطلاب للوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة مدى صحة كلامهم، وتأخرهم ٥ دقائق فقط، وإدعاء مديرة المدرسة بتأخرهم عن الوقت المخصص للدخول بنصف ساعة.



وجه طه عجلان، وكيل مديرية التربية والتعليم بحافظة القليوبية، بإحالة واقعة منع ٦ طلاب بالصف الثاني الثانوي من دخول الامتحان بعد مرور ٥ دقائق من الوقت في مدرسة "فجر الإسلام" الخاصة بشبين القناطر إلى التحقيق.كان أولياء أمور 6 طلاب تقدموا بشكازى للإدارة التعليمية في شبين القناطر، مطالبين بإحالة مديرة المدرسة للتحقيق وتنظيم امتحان تكميلي لأبنائهم في المادة التي رسبوا فيها بسبب القرار الذي اتخذته مديرة المدرسة، والذي اعتبره أولياء الأمور بأنه متعسف وغير مسبوق.