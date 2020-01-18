Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التعليم" تحقق في منع 6 طلاب من الامتحان بالقليوبية

السبت 18/يناير/2020 - 12:28 ص
Advertisements
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
محمد نبيل
Advertisements
وجه طه عجلان، وكيل مديرية التربية والتعليم بحافظة القليوبية، بإحالة واقعة منع ٦ طلاب بالصف الثاني الثانوي من دخول الامتحان بعد مرور ٥ دقائق من الوقت في مدرسة "فجر الإسلام" الخاصة بشبين القناطر إلى التحقيق. 

كان أولياء أمور 6 طلاب تقدموا بشكازى للإدارة التعليمية في شبين القناطر، مطالبين بإحالة مديرة المدرسة  للتحقيق وتنظيم امتحان تكميلي لأبنائهم في المادة التي رسبوا فيها بسبب القرار الذي اتخذته مديرة المدرسة، والذي اعتبره أولياء الأمور بأنه متعسف وغير مسبوق.

وبدأت الإدارة التعليمية في شبين القناطر بالتحقيق في الواقعة، وتوجهت لجنة تحقيق إلى المدرسة وسألت الطلاب والمدرسين والمديرة عن الواقعة وتفاصيلها، وأثبت الطلاب حقهم من خلال مراجعة كاميرات المدرسة وكشف حقيقة الأمر.

من جانبه، قال أحد أولياء الأمور، إنه طلب من وكيل وزارة التعليم في القليوبية ضمان نزاهة التحقيق وحياديته وإرجاع حق الطلاب، مؤكدا أنه سيلجأ إلى الوزارة والنيابة العامة إذا اقتضت الظروف ذلك ولن يفرط في حق ابنه وزملائه أيضا.

وأشارت الدكتورة وفاء طنطاوي، مديرة إدارة شبين القناطر، إلى أن التحقيق يتم بحيادية تامة ومصلحة الطلاب هي الهدف الأول، لافتة إلى أنه يتم الاستماع إلى الشهود من المدرسين والطلاب للوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة مدى صحة كلامهم، وتأخرهم ٥ دقائق فقط، وإدعاء مديرة المدرسة بتأخرهم عن الوقت المخصص للدخول بنصف ساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

امتحان التربية والتعليم أخبار

أخبار تهمك

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. السبب الحقيقي لعقوبة وليد أزارو

منذ ساعة و 11 دقيقة

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 5 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 6 ساعات

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة جديدة لـ"صالح جمعة" في الأهلي.. ورد فعل قوي من سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

منذ ساعتين

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

طلاب "ستيم" بكفر الشيخ يعتصمون بسبب رسوب عدد كبير منهم ويؤكدون:" الأمر غير طبيعي"

مجهولون يقتحمون مدرسة بشبين القناطر ويستولون على أجهزة معامل العلوم

بثالث أيام امتحانات الثانوية العامة.. 620 ألفًا و782 طالبًا يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

10:03 م

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

07:23 م

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

10:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status