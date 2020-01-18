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إقالة وزيرة الصحة.. شقيقة ضحية حادث طبيبات المنيا: شقيقاتها في حالة خطرة

السبت 18/يناير/2020 - 05:14 ص
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ضحية الحادث
ضحية الحادث
هالة الشحات
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قالت داليا محرم، شقيقة الدكتورة رانيا محرم محمد، ضحية حادث طبيبات المنيا، إن شقيقتها كانت تتميز بطبعها الهادئ وحنيتها وطيبة قلبها، حيث كانت علاقتها قوية بأسرتها خاصة والدتها الدكتورة مديحة الفرغلي، أستاذ متفرغ بكلية التربية بجامعة المنيا، وشقيقتي مواليد 1987، وتخرجت من كلية الطب عام 2010، وهي غير مرتبطة.

تفاصيل يوم الحادث
وعن تفاصيل يوم الحادث قالت "داليا": شقيقتي تلقت التكليف هاتفيًا ولم يكن لديها متسع من الوقت لحجز تذكرة السكة الحديد أو الترتيب للسفر بسيارتنا الخاصة، موضحة أن شقيقتها كانت تسافر دائما عن طريق السكة الحديد أو بسيارتها الخاصة بقياده شقيقها، ولكن في هذه المرة صلت الفجر وخرجت لتستقل السيارة "الميكروباص" التي كانت من المقرر أن تنقلهم إلى القاهرة، وبعد ساعات من خروج "رانيا"، اتصلت بنا المستشفى من هاتف رانيا وأخبرتنا بوقوع الحادث، ولكنها لم تبلغنا بوفاتها، وفور وصولنا تسلمنا متعلقاتها الشخصية ولم نتسلم الجثمان إلا بعد يوم كامل من الإجراءات، ولم نتمكن من دفنها إلا بعد يوم كامل من الحادث.

أما بالنسبة لملابسات الحادث قالت "داليا": "نريد معرفة الحقيقة وكيف ماتت الدكتورة رانيا؟ سمعنا عدد من الروايات المختلفة منها أن سائق الميكروباص كان يقود السيارة بشكل غير طبيعي، ويقوم بالتهريج مع سيارات أخرى في الطريق حتى إن الطبيبات قمن بالتشهد، وهناك رواية أخرى أن بطانية طارت من سيارة أخرى في الطريق وسقطت على زجاج الميكروباص الذي كان يقل الطبيبات ما جعل السائق لا يستطيع التحكم في الميكروباص وأدى إلى وقوع الحادث، ولكننا نريد معرفة الحقيقة لكي لا يتكرر الحادث مرة أخرى".

وأضافت: "شقيقتي توفت ولكن صديقاتها مازلن على قيد الحياة يتمنون الموت، وجميعهن في حالة خطرة".

التواصل مع أسرة الضحية
وعن التواصل مع أسرة الدكتورة رانيا محرم، أكدت على أنه لم يتم التواصل معهم من قبل الوزارة، مؤكدة على أنها لا تحمل مسؤولية الحادث لوزيرة الصحة، ولكن هناك منظومة كاملة يجب أن يتم العمل عليها والاهتمام بها بشكل عام والأطباء بشكل خاص"، لافتة إلى أنهم ليسوا على علم برحلات العمرة التي أثارت الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا،ولم يتم التواصل معهم حتى الآن.

ولفتت إلى أن صديقات الطبيبة أكدن على أنه سيتم إطلاق اسم الدكتورة رانيا محرم على المستشفي التي كانت تعمل بها تكريما لها.

وعن تأجيل زيارة وزيرة الصحة للطبيبات المصابات بسبب وعكه صحية، قالت داليا:" الوعكه الصحية مش مبرر ولكنها خائفة من رد فعل الأهالي".
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