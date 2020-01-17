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بروائح السداسية... الكاف يُعلن عن حكم مواجهة الأهلي ضد النجم التونسي

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:40 م
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الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي
محمد الصو
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أبلغ مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، النادي الأهلي بحكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم، ضد النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأسندت لجنة الحكام الإفريقية، إدارة مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي للحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، والتي تُقام في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وكان فيكتور جوميز، قد أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017 والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بستة أهداف لهدفين، وهي النتيجة الأكبر في تاريخ مباريات الفريقين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي، مساء يوم 26 من الشهر الجاري، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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