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بملامح حزينة وكلمات مؤثرة.. شاهد أول صورة لنانسي عجرم مع بناتها بعد واقعة قتيل فيلتها

السبت 18/يناير/2020 - 12:29 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محبيها، صورة جديدة لها مع بناتها في أول ظهور لها معهن بعد اتهام زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتل شخص سوري في الفيلا الخاصة بهما والذي تهجم على أسرة المطربة بغرض السرقة حسبما قال الهاشم في التحقيقات.

وعلقت نانسي عجرم على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام قائلة: "انتوا الدني وبروحنا بنحميكن".

وكانت النيابة العامة اللبنانية، قد وجهت يوم الأربعاء الماضى، تهمة القتل العمد لزوج نانسي، وفق المواد 229/547، حيث أحالت القاضية غادة عون، ملف القضية إلى قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان.



بملامح حزينة وكلمات مؤثرة.. شاهد أول صورة لنانسي عجرم مع بناتها بعد واقعة قتيل فيلتها
بملامح حزينة وكلمات مؤثرة.. شاهد أول صورة لنانسي عجرم مع بناتها بعد واقعة قتيل فيلتها
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نانسي عجرم منوعات فنانة

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