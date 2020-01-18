وزارة التضامن تقدم "منحة زواج".. تعرف على تفاصيلها

يقدم قطاع الحماية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي،​ "منحة الزواج" هي تلك المنحة التي تصرف للابنة أو الأخت التي قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، وفي هذه الحالة تكون مستحقة لمنحة الزواج، أما "منحة القطع" والتي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية، فهي تلك المنحة المعطاة للأخ أو الابن المستحق للمعاش ثم تم قطع معاشه.



وكشفت وزارة التضامن، أن الفئة المستحقة هي مستفيدي المعاش، وذلك بشروط أوضحتها في الأتي: "يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التي يتم صرفها في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة في المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج، التي تقدر بمعاش الأبنة أو الأخت بحسب الأحوال عن اثنى عشر شهرًا، أي معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق هذه المنحة (منحة الزواج) للبنت أو الأخت إلا لمرة واحدة".



وأكد القانون صرف منحة القطع وهي أحد الحقوق المقررة في هذا القانون، وتستحق فى حالة قطع معاش الابن أو الأخ الذي كان مستحقًا في المعاش، ثم زالت عنه حالة الاستحقاق، حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له في تاريخ القطع عن أثنى عشر شهرًا، أي معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق منحة قطع معاش الابن أو الأخ إلا لمرة واحدة".



ولفتت إلى أن هناك إجراءات للحصول على الخدمة، وهي: ​التقدم لمكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد بطلب لصرف المنحة مع تقديم طلب لقطع المعاش مرفقًا به المستند الذي سيتم على أساسه قطع المعاش وعلى سبيل المثال (وثيقة الزواج شهادة المؤهل إن وجد).