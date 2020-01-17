توقعات بهبوط أسعار مواد البناء مع تراجع الدولار

توقع اعضاء بشعبة مواد البناء بالغرفة التجارية ، أن تشهد اسعار مواد البناء تراجعات خلال الأشهر القادمة مع هبوط سعر الدولار المتواصل أمام الجنيه.

وحدد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية خلال تصريحات صحفية، بأن يكون التأثر الأكبر بهبوط الدولار من اسعار مواد البناء كلا من أسعار الحديد والأسمنت .





وكانت اسعار الدولار شهدت انخفاضات حادة خلال بداية العام 2020 لتخسر أكثر من 20 قرشا مقابل الجنيه نتيجة ارتفاع حجم التدفقات النقدية على الاقتصاد.