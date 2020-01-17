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"بالفيشة واشحن".. مصنع قادر ينتج موتوسيكل كهربائي (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:20 م
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اللواء أحمد منظور
اللواء أحمد منظور
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أحمد منظور، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة توجهت لتصنيع الموتوسيكل الكهربائي كوسيلة مواصلات فردية، وهو ما يعد إضافة جديدة لمنتجات الهيئة.

وأشار "منظور"، خلال لقاء خاص ببرنامج "ستديو الشارع" عبر قناة مصر الأولى، مساء الجمعة، إلى أنهم صنعوا 3 موديلات من الموتوسيكل الكهربائي، وفي طريقهم إلى إنتاج موديل رابع، موضحا أن أحد الموديلات عبارة عن عجلة كهربائية حيث يمكن استخدام الموديل كعجلة أو تحويله لكهربائية وسعره 14 ألف جنيه.

وأوضح أنه يمكن شحن موديلات الموتوسيكل الكهربائي بفيشة المنزل، معقبا: "لو ساكن في الدور الرابع نزل فيشة واشحنه"، منوها بأن شحن الموتوسيكل يكفي لنحو 90 كيلو متر.
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