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تونس: إحباط محاولة لاغتيال قيادية بحزب التيار الشعبي

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:56 م
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القيادية في حزب التيار الشعبي مباركة عواينية
القيادية في حزب التيار الشعبي مباركة عواينية
وكالات
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أحبطت وحدات مكافحة الإرهاب التونسية، اليوم الجمعة، مخططا لمحاولة اغتيال القيادية في حزب التيار الشعبي مباركة عواينية. 

وقال حزب التيار الشعبي في تونس، في بيان له، إن وزارة الداخلية أعلمته بالمخطط الإرهابي الذي كان ينوي استهداف قيادته.

ومباركة عواينية هي أرملة القيادي القومي محمد البراهمي، الذي اغتيل يوم 25 يوليو 2013، وتواجه حركة النهضة اتهامات بالوقوف وراء عملية تصفيته. وكانت عواينية عضوا في البرلمان التونسي عن ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري من سنة 2014 إلى 2019.   

ووجهت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، المعارض اليساري الذي اغتيل في 6 فبراير/شباط 2013، والبراهمي (تضم أكثر من 100 محامٍ) في شهر مايو 2019 الاتهام إلى الجهاز السري للإخوان بالوقوف وراء عمليات التصفية الجسدية لهما.

ونبه التيار الشعبي في بيان له إلى "خطورة الوضع في تونس الذي بات مشحونا بأجواء العنف والتحريض"، داعيا الشعب التونسي وقواه الحية إلى الحيطة والحذر والوحدة في مواجهة محاولات جر البلاد مجددا إلى مربع العنف.

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الكلمات المفتاحية

محاولة اغتيال قيادية حزب التيار الشعبي تونس الات إحباط

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