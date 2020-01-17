رأي بيل جيتس في التعليم بمصر

قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، إن تطوير التعليم يتطلب جعل الطالب يعتمد على التفكير وليس الحفظ، معربا عن تأييده للمنظومة التعليمية الجديدة التي تطبقها مصر، حيث تعتمد على الفهم وليس التلقين.



وأشار "المعلم"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن نظام التعليم القديم لا ينتج عنه طالب قادر على التعامل مع كل المتغيرات، مؤكدًا أن المعرفة والكنز والمعلومات هى الكنز للمستقبل، كاشفا أنه تحدث مع بيل جيتس منذ سنوات عن وضع التعليم في مصر، فكان رده: "لا بد من حل مشاكل المعلم أولا.. وإلا مش هتحسنوا حاجة".



وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، أنه لا بد من تطوير المعلم، وتوفير حياة كريمة له، فضلا عن توفير دورات تدريبية له بشكل منتظم.

