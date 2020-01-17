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الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع لاعب الدوري الإيطالي

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:52 م
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أمير توفيق
أمير توفيق
محمد الصو
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كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول دخول النادي في مفاوضات مع الجامبي لامين جالو لاعب فريق ساليرنيتانا والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وكانت صحيفة "كوريري ديللو سبورت الإيطالية"، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل حول دخول المارد الأحمر في مفاوضات مع اللاعب من أجل استقطابه خلال الشتاء.

ونفى أمير توفيق في تصريحات صحفية، ما تردد حول الدخول في مفاوضات مع اللاعب أو ناديه لجلبه خلال الفترة الحالية.

وأضاف توفيق: "قائمة الأهلي مُكتملة في الوقت الحالي، ولا نية لإبرام أي تعاقدات جديدة، ومن غير المعقول أن يدخل النادي في مفاوضات مع أي لاعب وليس لديه مكان خال".

واختتم: "الأهلي اكتفى بتلك الفترة بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا والسنغالي أليو بادجي، ولن يكون أي صفقات آخرى بالميركاتو الشتوي".

وأعلن النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم، قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي".
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