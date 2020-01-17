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عاجل.. إخلاء سكان عقار آيل للسقوط بالإسكندرية

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:41 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أخلت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم الجمرك، بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، عقار آيل للسقوط من السكان.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من أحد العقارات بدائرة قسم الجمرك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 200 متر مربع تقريبًا "بناء قديم" مكون من طابق أرضى "محلات وشقتين" وأربعة طوابق علوية، يقطنه 16 أسرة، وسقوط سقف حجرة شقة بالطابق الأخير، نتج عنه احتجاز أحد الأشخاص داخل الشقة سكنه بالعقار المُشار إليه، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ المذكور دون حدوث إصابات.

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عقار بالإسكندرية عقار آيل للسقوط حوادث

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