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جامعة الأزهر: تطبيق منظومة التصحيح الإلكتروني في 18 كلية

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:31 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول تجرى حاليا على قدم وساق، تمهيدًا للإعلان عن نتائج جميع الكليات في الوقت المخصص لذلك.

وأضاف عامر في تصريحات له الجمعة، أن جامعة الأزهر تطبق للعام الثاني على التوالي منظومة التصحيح الإلكتروني بنجاح بـ18 كلية بالقاهرة، ضمن خطة التحول الرقمي، التي انتهجتها الجامعة منذ فترة، بالمقر الرئيسي بالقاهرة، وكليات الوجهين البحري والقبلي.

وأعلن الدكتور يوسف عامر، الانتهاء من تصحيح 31 مادة إلكترونيا منذ بدء الإمتحان أول يناير الجاري وحتى أمس الخميس بفرع القاهرة، تمهيدا للإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر إلى أن الكليات التي تتم بها أعمال التصحيح الإلكتروني هي "الدراسات الإنسانية، والإعلام بنين، والتجارة بنات، والطب بنات، والشريعة والقانون"، بالقاهرة، و"الاقتصاد المنزلي بطنط، واللغة العربية بإيتاي البارود، والدراسات الإسلامية والعربية بنات بالإسكندرية، والدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف، وأصول الدين والدعوة المنصورة، والدراسات الإسلامية والعربية بنين بالديدامون، والشريعة والقانون بدمنهور، والطب بنات أسيوط، والتجارة بنات أسيوط، والدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا، والبنات الأزهرية بنات بطيبة، والدراسات الإسلامية بنين أسوان، والبنات الأزهرية بنات أسوان"، بإجمالي 200 مادة.

ونوه عامر، إلى أن الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول العام الماضي بجميع الكليات، للمرة الأولى في تاريج الجامعة، لاقى استحسان جميع الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الترم الأول، بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح التي تتم بكل دقة، ضمانا لحصول كل طالب كل حقه كاملا.

ولفت إلى أن هناك فريق يعمل على متابعة أعمال التصحيح الإلكتروني بجامعة الأزهر يضم" الدكتورة صفية محمود عزت، والدكتورة عبير محمد اسماعيل"، بالمكتب الفني لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
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الكلمات المفتاحية

جامعة الأزهر امتحانات الفصل الدراسي الأول التصحيح الإلكتروني

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