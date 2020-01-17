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البخيل" يواصل تقديم عروضه على مسرح أوبرا ملك برمسيس

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:47 م
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البخيل
البخيل
شيماء عطية
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تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يواصل البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، تقديم العرض المسرحي (البخيل) ٧.٣٠م علي خشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس، حتى يوم الأحد المقبل ١٩ يناير الجارى، ثم يستأنف تقديم عروضه اعتبارا من يوم الخميس المقبل ٢٣ يناير الجارى.

"البخيل " من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة المخرج عادل حسان، وهي من أشهر مسرحيات الكاتب الفرنسي موليير وتتناول المسرحية الساخرة حياة البرجوازي الغني (هاربجون) الذي يتصف بالبخل الشديد وحبه للمال، من خلال نص كوميدي واستعراضات غنائية.

"البخيل " البطولة للفنانين " أشرف طلبة، محمود متولي، محي الدين يحيي، سوزان مدحت، نشوي عبد الرحيم، هادي محي، عصام أشرف، نوران عبد الحميد، محمد خلف، عبد الباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادي سمير، ألاء النادي"، الديكور لرانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، أشعار حامد السحرتي، استعراضات شيرلي أحمد، موسيقي وألحان محمد حسني، إعداد وإخراج خالد حسونة.
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