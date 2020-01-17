خصومات كبيرة من جديد | عروض عيد ميلاد كارفور يناير 2020 العرض الثاني carrefour تطلق مجلة تخفيضات جديدة لأخر الشهر على السلع



عروض عيد ميلاد كارفور يناير 2020 العرض الثاني، اطلقت كارفور عبر صفحتها على الفيس بوك مجلة عروض كارفور يناير 2020 العرض الثاني بمناسبة أعياد رأس السنة وعيد ميلاد كارفور، وأكدت أن عروض كارفور شهر يناير 2020 الجديدة مستمرة في جميع الفروع حتي يوم 28 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن التخفيضات متاحة في جميع الفروع بداية من أمس الخميس، ونعرض في هذا التقرير أحدث عروض عيد ميلاد كارفور لمنتصف يناير.





عروض عيد ميلاد كارفور يناير 2020 العرض الثاني، اطلقت كارفور عبر صفحنها على الفيس بوك مجلة عروض كارفور يناير 2020 العرض الثاني بمناسبة أعياد رأس السنة وعيد ميلاد كارفور، وأكدت أن عروض كارفور شهر يناير 2020 الجديدة مستمرة في جميع الفروع حتي يوم 28 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن التخفيضات متاحة في جميع الفروع بداية من أمس الخميس، ونعرض في هذا التقرير أحدث عروض عيد ميلاد كارفور لمنتصف يناير.



ونشير إلى أن مجلة عروض كارفور يناير جاءت تتضمن جميع الأجهزة المنزلية وجميع متطلبات المنزل المصري ولهذا فأن فروع كارفور 2020 لرأس السنة تتناسب مع جميع فئات الشعب وخاصة من فئة الشباب والعرائس المقبلين على الزواج.



خصومات كبيرة من جديد | عروض عيد ميلاد كارفور يناير 2020 العرض الثاني carrefour تطلق مجلة تخفيضات جديدة لأخر الشهر على السلع

