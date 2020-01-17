رشا المهدي لـ"الفجر الفني": أقدم شخصية فتاة رومانسية في "طاقة حب".. وكنت محظوظة بالعمل مع الزعيم

الفجر الفني

فى البداية ..هل انتهيت من تصوير مشاهدك فى مسلسل "طاقة حب" ..ومتى سيتم عرضه؟



وما الذي جذبك للمشاركة فى "طاقة حب"؟



وما الشخصية التى تجسيدها فى "طاقة حب"؟



وكيف استعدت لشخصية "سلمي"؟



وكيف كانت كواليس العمل فى "طاقة حب"؟



سيتم عرض مسلسل "طاقة حب" على إحدي المنصات الالكترونية ..هل هذا أفضل من عرضه على التليفزيون؟



علمنا إنك اعتذرت عن مسلسل "عروس بيروت" ..هل يوجد سبب لاعتذراك؟



وهل يوجد لديك جديد فى السينما خلال الفترة المقبلة؟



وما أقرب الأعمال التي قدمتيها إلى قلبك وأحدثت طفرة فى مشوارك الفني؟



ومع من من فنانين الزمن الجميل تتمنى الوقوف أمامه؟





بمناسبة قدوم الفلانتين وجهي كلمة إلى جمهورك ..وماهي الهدية التي تحبي أن تهدي بها ؟



كل سنة وأنتم طيبين وكل عيد حب وأنتم بتحبوا بعض وفى سعادة وهنا، أنا أحب الورد جدا ومن أكثر الهدايا التى تسعدني.

ممثلة موهوبة استطاعت أن تدخل قلوب الجمهور بقدرتها التمثيلية وببساطتها فى تقديم الأدوار، وقفت أمام الكاميرا لأول مرة فى فيلم روائي بعنوان "مربع دائرة"، ومن ثم انطلقت فى مجال التمثيل وقدمت العديد من الأدوار المميزة التى مازالت عالقة فى أذهان الكثير من الجمهور.فتحت الفنانة رشا المهدي قلبها لـ"" وتحدثت عن تجربتها الجديدة فى مسلسل "طاقة حب"، والشخصية التى تجسدها فى هذا المسلسل، وكواليس العمل.وإلى نص الحوار:انتهيت من تصوير معظم مشاهدي ولم يتبقي إلا القليل، من المقرر عرضه يوم ٢٣ يناير.دوري فى العمل جديد ومختلف ولم أقدمه من قبل، بجانب أن المسلسل نفسه فكرته قريبة من الناس وبسيطة والناس هتقدر تشوف نفسها فيه، بالإضافة إلى صناع العمل من نجوم ومؤلف ومخرج جميعهم متميزين، فالمسلسل فيه العناصر المتكاملة التى تجعل أي فنان يوافق عليه.أجسد شخصية "سلمي"، وهى فتاة رومانسية لا تفكر إلا بقلبها، وتتخذ كل قراراتها بقلبها وليس عقلها، وخلال أحداث المسلسل ستظهر المشاكل التى تتعرض لها بسبب ذلك.من خلال القراءة الجيدة للسيناريو كامل، ثم قراءة دوري أكثر من مرة، ووضع له تصور خارجي، والخوض فى تفاصيل الشخصية الداخلية.الكواليس كانت جميلة جداً بسبب إن كل فريق العمل أصدقاء فكنا مبسوطين جدا أثناء التصوير، وبنشتغل ونحن مستمتعين.ليس أفضل ولكن هذا هو المستقبل، ونحن نخوض الاتجاه الجديد الذي خاضه العالم كله فالعالم بدأ يتجه إلى المنصات الالكترونية، ومن رأي هذا شيء جيد أننا نبدأ مثل الآخرين.لا يوجد سبب معين كوني اعتذرت، ولكن كان هناك ظروف شخصية منعتني من الموافقة على العمل.أنا حالياً مشغولة بمسلسل "طاقة حب"، ولا يوجد أي جديد فى السينما.هناك الكثير من الأعمال فأنا كنت محظوظة بالعمل مع الزعيم، والفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، وهذه الأعمال فرقت معي، وأيضاً مسلسل المواطن x.الكثير من نجوم الزمن الجميل فهم عظماء أبرزهم الفنانة شادية.