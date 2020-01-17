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مجلس الزمالك يوافق على رحيله مدربه

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:07 م
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
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وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على الاستقالة التي تقدم بها عصام عبد الحميد المدير الفني لفريق كرة السلة الاول بنادي الزمالك وذلك خلال لقائه به أمس الخميس.

وأشاد رئيس نادي الزمالك بتاريخ عصام عبد الحميد وكفاءته كلاعب ومدرب، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تولى علاء عبدون مدرب فريق السلة المسئولية فى المباراتين المقبلتين للفريق.

يذكر أن عصام عبد الحميد توج مع القلعة البيضاء بالسوبر في الموسم الماضي على حساب الجزيرة ليعيد الفارس الأبيض للتتويج من جديد بعد فترة غياب.

الإقالة جاءت على خلفية تراجع الأداء والنتائج في الآونة الأخيرة وتحديدا في بطولة الدوري وآخرها الخسارة من الغريم التقليدي الأهلي.
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مرتضى منصور مجلس الزمالك في الدوري رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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