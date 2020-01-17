أستاذ بجامعة هارفارد يحذر من المياه الغازية: تزيد الإصابة بالسكر

نصح الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، بتقليل كمية السكر بعد سن الأربعين.



وأضاف "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق"، ببرنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أن تقليل السكر بنسبة 20% يساهم في تقليل نسبة السمنة بنسبة 12.5%.



وتابع أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية: "شرب زجاجة المياه الغازية الصغيرة المحلاة بالسكر يوميًا يزيد من نسبة حدوث السكر من 16 لـ 28%"، ناصحًا المواطنين بالحركة، قائلًا: "الحركة بركة، ولما تركن العربية في الجراش هتصدي".

