محمود سعد يكشف تفاصيل جديدة عن حياة الفنانة ماجدة (فيديو)

نعى الإعلامي محمود سعد، الفنانة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا أمس الخميس عن عمر ناهز الـ 89 عاما، مشيرًا إلى أنها عانت في السنوات الأخيرة من حالة مرض شديدة.



وقال "سعد"، خلال تقديمه برنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إن ماجدة الصباحي كانت تنتج أفلامًا ليس من أجل المكسب ولكن من أجل وضع إضافة للفن، لافتًا إلى أنها أنتجت أفلام هامة وضعت من أبرز 100 فيلم مصري، معلقًا: "تتمتع بصفات الفنان الحقيقي".



وأضاف أن رشدي أباظة تقدم لخطبتها لأنه كان صديق شقيقها، ولكن الأسرة لم توافق، متابعًا: "ماجدة كتبت في مذكراتها أن أم كلثوم اتصلت بها عقب فيلم المراهقات لتؤكد لها أنها تأثرت وبكت".

