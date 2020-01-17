Advertisements
Advertisements
Advertisements

حفروا بعمق 15 مترا.. ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالواحات

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:57 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على 5 أشخاص، لاتهامهم بالإشتراك مع عامل في الحفر تنقيبا عن الآثار، أسفل أحد المنازل بمنطقة الواحات البحرية.

ولقي عامل مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي، حال حفره 15 مترا أسفل الأرض، تنقيبًا عن الآثار أسفل أحد المنازل بمنطقة الواحات البحرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للمقدم هيثم سكر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الواحات، بمصرع عامل صعقًا بالكهرباء، داخل أحد المنازل بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد يحيى زغلول مفتش مباحث الواحات، وبالفحص والمعاينة، تبين أنه حال حفر المتوفى أسفل المنزل محل الواقعة للتنقيب عن الآثار تعرض للصعق الكهربائي لملامسته وصلة كهرباء مركب بها لمبة لمساعدته في الرؤية.

وتمكنت القوات من القبض على 5 أشخاص لاشتراكهم معه في الحفر تنقيبا عن الآثار، وتحفظت على أدوات الحفر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الواحات البحرية المنازل الأجهزة الأمنية الآثار

أخبار تهمك

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ أقل من ساعتين

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعة و نصف

همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ يوم

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ نصف ساعة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوقع عقوبة قاسية على "أزارو"

منذ ساعة و 28 دقيقة

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بعد التعاقد معه رسميا.. هدية الأهلي الأولى للصفقة الجديدة

منذ أقل من ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بمنطقة الجمالية

"حفروا بعمق 15 مترا".. ضبط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار أسفل منزل بالجيزة

"لرفضه تركيب كاميرا مراقبة".. تاجر مخدرات يتعدى على جاره بالضرب

تشديدات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم استعدادا لزيارة رئيس جمهورية ألبانيا

مصدر يكشف كواليس زيارة رئيس ألبانيا للمنطقة الأثرية بالهرم

وصول رئيس ألبانيا للمنطقة الأثرية بالهرم (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:03 م

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

08:45 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

09:03 م

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

07:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status