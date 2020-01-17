حفروا بعمق 15 مترا.. ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالواحات

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على 5 أشخاص، لاتهامهم بالإشتراك مع عامل في الحفر تنقيبا عن الآثار، أسفل أحد المنازل بمنطقة الواحات البحرية.



ولقي عامل مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي، حال حفره 15 مترا أسفل الأرض، تنقيبًا عن الآثار أسفل أحد المنازل بمنطقة الواحات البحرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للمقدم هيثم سكر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الواحات، بمصرع عامل صعقًا بالكهرباء، داخل أحد المنازل بنطاق القسم.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد يحيى زغلول مفتش مباحث الواحات، وبالفحص والمعاينة، تبين أنه حال حفر المتوفى أسفل المنزل محل الواقعة للتنقيب عن الآثار تعرض للصعق الكهربائي لملامسته وصلة كهرباء مركب بها لمبة لمساعدته في الرؤية.



وتمكنت القوات من القبض على 5 أشخاص لاشتراكهم معه في الحفر تنقيبا عن الآثار، وتحفظت على أدوات الحفر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.