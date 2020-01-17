مهندس بمشروع جبل الجلالة: المكان كله كنوز (فيديو)

قال المهندس أحمد الدمرداش، رئيس قسم المحاجر في جبل الجلالة، إن منطقة جبل الجلالة بها كنوز ليس لها مثيل في العالم، معقبا: "نتوقع مفاجأة للمصريين الفترة المقبلة.. ومكنتش أتوقع أن في مكان في مصر زي ده".





وأضاف "الدمرداش"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضاية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن جبال هضبة الجلالة البحرية ترتفع عن سطح البحر بحوالي 1200 متر ومتدة لمسافات طويلة بنفس التكوين، لافتًا إلى أنه يتم استخراج منها أنواع مختلفة من الرخام.وأشار رئيس قسم المحاجر، إلى أن المحجر الموجود بالمكان يصل عمره من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات.