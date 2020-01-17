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جوارديولا ينفعل بسبب "سؤال".. ويحسم مصيره مع مانشستر سيتي

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:40 م
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جوارديولا
جوارديولا
محمد الدمتناوي
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تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أهمية مباراة فريقه مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

 

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نادي كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب الاتحاد.

 

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا:" لعبنا مباريات عديدة أمام كريستال بالاس ولم نتعرض للهزيمة إلا في مباراة واحدة فقط".

 

وعن موقف المصابين، أكد:" ليروي ساني الأمور تسير معه على ما يرام، هو يتدرب معنا وكل شئ جيد بالنسبة له، أما إيمريك لابورت، فلم يتدرب معنا سوى مرة واحدة فقط، ويبدو جيداً".

 

وعن عرض أرسنال بشأن التعاقد مع ستونز، أجاب :" سنتعاقد مع 500 مليون لاعب بسبب الشائعات!، لن أجيب على هذا السؤال".

 

وواصل:" سأبقى مع مانشستر سيتي حتى النهاية، ولن أصل لسن الـ 72 في مسيرتي التدريبية".

 

وأنهى تصريحاته بشأن قرارات التحكيم الخاصة بـ الـ var، قال:" هذا قرار جيد للغاية، وعلى التحكيم أن يعتمدوا على أنفسهم".

 

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

 

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة.

 

 

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