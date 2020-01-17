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بسبب الميراث.. تفاصيل واقعة شقيقين أشعلا النيران في منزلهما بالحوامدية

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تفاصيل جديدة حملتها أوراق قضية القبض على شقيقين بمدينة الحوامدية، بعد إشعال كل منهما النيران بشقة شقيقة، وتبين أنه وقع خلافات بين الشقيقين منذ 3 سنوات بسبب الخلاف على الميراث، وحرر الشقيقين ضد بعضهما 50 محضر كيدي على مدار الـ3 سنوات.

كان أشعل شقيقان النيران في شقتيهما لوجود خلافات بينهما، بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، باشتعال النيران بعقار مكون من 3 طوابق، بنطاق القسم.

ودفع اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

كما انتقلت قوة أمنية من القسم برئاسة النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين وجود خلافات بين شقيقين، ما دفع أحدهما إلى إشعال النيران بـ"عشة"، من الخوص، خاصة بشقيقه، ولدي اكتشافه اشتعال النيران بـ "العشة" خاصته، أشعل النيران بشقة شقيقه عن طريق إلقاء الخوص المشتعل على "بلكونة" الشقة سكنه، ما تسبب في اشتعال النيران بالطابقين الثاني والثالث.

وتمكنت القوات من القبض عليهما، واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

شقيقين النيران النيابة الميراث الحوامدية

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