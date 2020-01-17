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الأهلي يوقع عقوبة قاسية على "أزارو"

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:05 م
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بوابة الفجر
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وقع النادي الأهلي عقوبة قوية على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول بعد دخوله في مشادة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عقب استبعاده من قائمة لقاء طنطا الماضي.


وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية قاسية على وليد أزارو بقيمة 250 ألف جنيه بعد الاحداث الاخيرة.


ودخل وليد أزارو في مشادة مع فايلر مدرب الأهلي عقب استبعاده من لقاء طنطا الاخير في الدوري والذي حسمه المارد الأحمر بخماسية نظيفة.


وفور علم أزارو بواقعة استبعاده من القائمة انفجر غضباً وقام بضرب لوح زجاجي ليتعرض لإصابة على مستوي اليد اليمني

 
ويعاني وليد ازارو من الابتعاد عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة وهو الأمر الذي يجعل برحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء.

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