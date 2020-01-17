Advertisements
Advertisements
Advertisements

بـ"الحنة والغراء".. تفاصيل سقوط "مُصنع حشيش" في الصف وبحوزته 14 فرش

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:07 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 3 كيلو حشيش، داخل منزله بمركز الصف، جنوب المحافظة، وتبين أنه يقوم بشراء الحشيش المخدر، ويقطعه ويضيف عليه "الحنة"، ومادة لاصقة، ويخلطه داخل مطحنة، ثم يعيد تصنيعه مرة آخرى، ويبيعه بنفس ثمن الحشيش لمتعاطيه.

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات بمركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز الصف، بقيام "م.ح" 43 سنة، عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنه وكرا لمزاوله نشطاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت مأمورية لمداهمة وكره، وتمكنت القوات من القبض عليه وعثر داخل مسكنه على 14 فرش حشيش وزنت 3 كيلو، 2 برطمان حنة، 2 قطعة حديد مستطيلة الشكل، 2 قالب صمغ، كوريك مكبس يدوى، 2 قالب خشبى، 7 شرائح شمع، مطحنة خلاط، كيس حنة، مادة سائلة تشبه الغراء اللاصق، 2 سكين، مقص، وهاتف محمول، وتمكنت القوات من إقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مساعد أول غراء حنه اخبار

أخبار تهمك

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ ساعة و 25 دقيقة

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة في الليجا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

محمد صلاح يتحدث عن أزمته مع ماني.. وعلاقته مع كلوب قبل مواجهة مانشستر يونايتد

منذ ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ أقل من ساعتين

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 13 ساعة

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 9 ساعات

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بـ' 7 طرب حشيش ونصف مليون جنيه'.. سقوط تاجر مخدرات داخل وكر ببولاق الدكرور

ضبط عاطل وبحوزته كمية من الحشيش لترويجها ببولاق الدكرور

بـ 10 فرش حشيش.. القبض على "ديلر إمبابة"

بكيلو حشيش.. سقوط "ديلر" إمبابة

القبض على 3 من أخطر تجار المخدرات بإمبابة

بـ"كيلو حشيش".. أمن الجيزة يسقط "ديلر إمبابة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:42 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

07:23 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

07:14 م

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

07:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status