أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

تعودنا من الفنان أحمد العوضي، على أنه يشارك جمهوره أخباره الهامة وأحداث يومة المميزة ولكن هذة المره فيديو يخص شخص آخر، فيديو عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز.



قام الفنان أحمد العوضي بنشر فيديو له مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وهم يحتفلون بعيد ميلادها وذالك عبر حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



كانت ياسمين ترتدي في عيد ميلادها فستان أسود قصير مطرز بفصوص ذهبي وأعتمدت على تسريحة شعر ملفتة ومكياج واضح ، وكانت ترقص بروح من الخفة والمرح على أغنية" إنزل يا جميل" للفنان وليد توفيق، كان العوضي ومجموعه أخرى من أصدقاء ياسمين يشاركونها الإحتفال بعيد الميلاد.



علق العوضي على الفيديو بإيموشن حب في حين علق الجمهور علي الفيديو قائلين "كل سنه وانتي طيبة يا ياسمين، ولفت نظر الجمهور ثبات العوضي أثناء الموسيقى حيث أنه كان يصفق في هدوء فقط



يذكر أن أحمد العوضي شارك في مسلسل الاختيار وهو مسلسل يروي قصة حياة الشهيد أحمد منسي ويجسد "العوضي" دور الإرهابي"، هشام العشماوي في المسلسل ويقوم أمير كراره بتجسيد دور الشهيد البطل أحمد منسي وبدأ بتصوير دورة في المسلسل بعد الانتهاء من شديد الخطورة، ولص بغداد.

