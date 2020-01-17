Advertisements
Advertisements
Advertisements

مطران المنيا والأنبا بشارة يزوران إيبارشية أبو قرقاص

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:21 م
Advertisements
الزيارة
الزيارة
حازم رفعت
Advertisements
زار أصحاب النيافة الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك والأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، كنائس الإيبارشية الجديدة.

تأتي تلك الزيارة في إطار تفقد شؤون رعايا الإيبارشية الجديدة، حتي يتسني للأنبا بشارة المطران المنتخب لإيبارشية أبو قرقاص من معرفة موقع كل رعية، وأيضًا معرفة ورعاة هذه الكنائس، وتأتي كنيسة مارجرجس وماربولس بمنهري بأبو قرقاص من أبرز الكنائس التي زارها أصحاب النيافة.

وجدير بالذكر أن سينودس الأقباط الكاثوليك كان قد قرر خلال الفترة الماضية إنشاء إيبارشية جديدة - إيبارشية أبو قرقاص -، كما قرر السينودس المقدس اختيار الأب بشارة جودة مطرانا لهذه الإيبارشية، باسم الأنبا بشارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كنائس الكاثوليك الأقباط إيبارشية المنيا

أخبار تهمك

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

الزمالك يطلب التعاقد مع الصباحي

منذ حوالي 4 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 7 ساعات

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة في الليجا

منذ ساعة و 8 دقيقة

همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة

منذ ساعتين

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق حزين من سيميوني بسبب إقالة فالفيردي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مدرب غرناطة يهدد برشلونة بتصريح ناري

منذ ساعة

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مصر تبحث اتفاق مشاركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الأنبا بطرس فهيم يلتقي شمامسة الكلية الاكليريكية بالمنيا

الأنبا بطرس فهيم يشارك في احتفالية بعيد الميلاد المجيد تحت رعاية محافظ المنيا

الكنيسة الكاثوليكية تودع القمص جبرائيل جرجس

وفد من كهنة إيبارشية سوهاج للكاثوليك يستقبل الأنبا باسيليوس

ننشر توصيات اجتماع السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية

الأنبا إبراهيم اسحق يحتفل بعيد ميلاد القديسة مريم العذراء مع اللجيو ماريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:42 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

05:31 م

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

07:14 م

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

05:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status