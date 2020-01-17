مطران المنيا والأنبا بشارة يزوران إيبارشية أبو قرقاص

زار أصحاب النيافة الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك والأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، كنائس الإيبارشية الجديدة.



تأتي تلك الزيارة في إطار تفقد شؤون رعايا الإيبارشية الجديدة، حتي يتسني للأنبا بشارة المطران المنتخب لإيبارشية أبو قرقاص من معرفة موقع كل رعية، وأيضًا معرفة ورعاة هذه الكنائس، وتأتي كنيسة مارجرجس وماربولس بمنهري بأبو قرقاص من أبرز الكنائس التي زارها أصحاب النيافة.



وجدير بالذكر أن سينودس الأقباط الكاثوليك كان قد قرر خلال الفترة الماضية إنشاء إيبارشية جديدة - إيبارشية أبو قرقاص -، كما قرر السينودس المقدس اختيار الأب بشارة جودة مطرانا لهذه الإيبارشية، باسم الأنبا بشارة.